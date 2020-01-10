МЧС

Три человека и материальных ценностей на 720 тыс. рублей спасли ингушские пожарные за неделю

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С 1 по 9 января на территории Ингушетии зарегистрировано пять пожаров в частном секторе. Благодаря пожарным спасено три человека, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

«Несмотря на все усилия представителей чрезвычайного ведомства, в период с 1 по 9 января на территории Ингушетии зарегистрировано 5 пожаров, которые произошли в частном секторе. Благодаря своевременному реагированию пожарно-спасательных служб на пожарах спасено 3 человека и материальных ценностей на сумму 720000 рублей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на территории республики инспекторами пожарного надзора активно начата профилактическая работа с населением, направленная на снижение количество бытовых пожаров и отравлений людей угарным газом.

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