Три актёра Русского музыкально-драматического театра Ингушетии стали заслуженными артистами республики
Актёрам Русского государственного музыкально-драматического театра Ингушетии присвоены почетные звания заслуженных артистов республики за выдающиеся достижения в области культуры.
Как сообщает пресс-служба регионального Министерства культуры, указом Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова звания заслуженного артиста республики удостоены Мадина Костоева, Бэла Базоркина и Лом-Али Торшхоев.
Торжественная церемония состоялась в столице республики Магасе во время вручения государственных наград за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта, производства.