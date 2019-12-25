Три актёра Русского музыкально-драматического театра Ингушетии стали заслуженными артистами республики

Как сообщает пресс-служба регионального Министерства культуры, указом Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова звания заслуженного артиста республики удостоены Мадина Костоева, Бэла Базоркина и Лом-Али Торшхоев.

Торжественная церемония состоялась в столице республики Магасе во время вручения государственных наград за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта, производства.