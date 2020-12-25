Третий Всероссийский зачет по финансовой грамотности в южных регионах страны сдали более 121 тысячи раз

По информации пресс-службы Южного ГУ Банка России, более 57% попыток были успешными — участники правильно ответили на 20 и более вопросов из 30 и получили именные сертификаты. Наиболее активными среди регионов Юга и Северного Кавказа стали жители Ростовской области, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. Самый высокий процент успешно сдавших — в Крыму (63,7%), Северной Осетии (63,5%) и Кабардино-Балкарии (62,3%).

В этом году впервые зачет смогли пройти и представители малого и среднего предпринимательства. Для них был предусмотрен специализированный блок вопросов. Предприниматели двух округов попытались сдать зачет 5 тысяч раз. Причем представители МСП из Республики Крым показали второй по стране уровень осведомленности в вопросах финансовой грамотности. Общее число правильных ответов среди крымчан превысило 70%. Также высокие показатели грамотности у участников из Карачаево-Черкесии — более 65%. Это четвертый результат по стране.

Всероссийский зачет по финансовой грамотности провели Банк России и Агентство стратегических инициатив при поддержке Ассоциации развития финансовой грамотности. Помимо именного сертификата участники получили индивидуальные рекомендации, которые позволят восполнить пробелы в знаниях и повысить уровень финансовой грамотности.