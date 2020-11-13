Тренеры, обучающие детей в спортивных школах, будут официально считаться педагогическими работниками

Поправки позволят гармонизировать законодательство о физической культуре и спорте и законодательство об образовании. Такое поручение правительству дал Президент России Владимир Путин по итогам состоявшегося 6 октября заседания совета по развитию физической культуры и спорта, сообщается на сайте кабинета министров.

Помимо признания тренеров педагогическими работниками в законопроекте есть и другие важные новации. В частности, организации, основная работа которых связана со спортивной подготовкой юных спортсменов, будут выделены в отдельную категорию — «дополнительные образовательные организации спортивной направленности». А программы спортивной подготовки станут дополнительными общеобразовательными программами в области физической культуры и спорта. Законопроектом также предусмотрено придание особого статуса федеральным стандартам спортивной подготовки в структуре образования, что позволит обеспечить единство образовательного пространства в сфере физкультуры и спорта.

Уточняется также, что разработка и утверждение федеральных стандартов спортивной подготовки будет осуществляться министерством спорта по согласованию с министерством просвещения России.

Эти изменения позволят вести спортивную подготовку детей по единой методике, устранить несогласованность в таких программах и обеспечить их преемственность. Кроме того, это поможет, как можно раньше выявлять спортивные таланты, облегчит им переход на новый, более серьезный этап подготовки: от оздоровительных физкультурных групп — к большому спорту, говорится в релизе.