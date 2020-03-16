Тренеры из академии Вячеслава Фетисова провели мастер-класс для ингушских хоккеистов

В открытой тренировке приняли участие более 30 хоккеистов из команд «Асса» и «Эрзи», а также 2 юные хоккеистки — Хава и Зульфия Халухаевы, которые только начинают свой спортивный путь, но, по мнению их наставника Александра Плотникова, уже подают большие надежды.

Под руководством тренеров ледовые рыцари отработали на арене упражнения, регулярное выполнение которых позволяет отточить техническое мастерство и приобрести необходимые тактические навыки. Далее занятия продолжились на земле. Ведь, как подчеркнул в интервью корреспонденту «Ингушетии» Илья Спицин, подобные упражнения составляют важнейшую часть тренировочного процесса, так как являются базой для формирования специфических ледовых навыков и умений.

За тренировочным процессом хоккеистов наблюдали не только их родители, но и именитые гости — президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев, депутат Государственной Думы Алихан Харсиев, и. о. министра по физической культуре и спорту Ингушетии Али Дошхоклоев, а также президент региональной федерации спортивной борьбы Руслан Белхароев.

Завершилось спортивное мероприятие традиционной фотосессией. А представители хоккейной академии Фетисова на прощание вручили ингушским спортсменам сувениры и памятные подарки.