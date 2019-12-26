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Трем сотрудникам ансамбля «Ингушетия» присвоены высокие звания за достижения в области культуры

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Указом Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова три сотрудника Государственного ансамбля народного танца «Ингушетия» отмечены высокими званиями за выдающиеся достижения в области культуры, сообщает пресс-служба регионального Министерства культуры.

Звания народного артиста Ингушетии удостоились артист балета Муса Чахкиев и женский балетмейстер ансамбля Хади Чумакова.

Артистке балета Айне Дзортовой присвоено звание заслуженной артистки республики.

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