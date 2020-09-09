Трех жителей Ингушетии оштрафовали за размещение экстремистской символики в интернете

«Информационные материалы, размещенные в личных открытых аккаунтах социальной сети «ВКонтакте» уроженцами Ингушетии, используемые для передачи информации в сеть «Интернет», были адресованы неограниченному кругу лиц, что свидетельствует об их публичности. Им решениями Малгобекского, Магасского и Карабулакского судов назначены наказания в виде административных штрафов», — сказал собеседник.

Отметим, что в соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального «О противодействии экстремистской деятельности» под экстремисткой деятельностью понимается пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики и символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда и публичное демонстрирование, которых запрещены федеральными законами.