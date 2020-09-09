Штраф

Трех жителей Ингушетии оштрафовали за размещение экстремистской символики в интернете

0

Три местных жителя оштрафованы за размещение в социальной сети «ВКонтакте» публикаций с символикой и атрибутикой организаций, деятельность которых, запрещена на территории России, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

«Информационные материалы, размещенные в личных открытых аккаунтах социальной сети «ВКонтакте» уроженцами Ингушетии, используемые для передачи информации в сеть «Интернет», были адресованы неограниченному кругу лиц, что свидетельствует об их публичности. Им решениями Малгобекского, Магасского и Карабулакского судов назначены наказания в виде административных штрафов», — сказал собеседник.

Отметим, что в соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального «О противодействии экстремистской деятельности» под экстремисткой деятельностью понимается пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики и символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда и публичное демонстрирование, которых запрещены федеральными законами.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Калиматов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва газа
Прокурор Ингушетии проконтролирует расследование инцидента с тремя погибшими из-за хлопка газа
175 объектов в Ингушетии подпадают под государственный экологический надзор
Глава Ингушетии примет участие в экологическом празднике «День реки Сунжа»
Общественники обсудили с руководством ОФСИН по Ингушетии вопросы соблюдения прав осужденных
Предположительно, три человека погибли в результате хлопка газа на заводе в Ингушетии
Выборы депутатов горсовета Сунжи пройдут с соблюдением всех мер безопасности
В Малгобекском районе прошел час истории для школьников, посвященный Бородинской битве
Миннац Ингушетии приглашает школьников к участию в конкурсе детских рисунков «Да - миру, нет - террору»
Национальная библиотека Ингушетии приглашает на правовой час «Терроризм не имеет лица»
Продлен срок подачи документов в учебные заведения искусств Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 