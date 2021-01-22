Транспортный налог может быть снижен для машин, работающих на природном газе

По его словам, такая мера может быть распространена на машины, работающие на природном газе. Эта практика уже существует в ряде регионов, теперь же льготы предлагается вывести на федеральный уровень. В министерстве отметили, что переход на «чистый» транспорт позволит снизить выбросы в атмосферу загрязняющих веществ и парниковых газов.

В Минэкономразвития также предлагают предоставить субсидии покупателям автомобилей с объемом двигателя до одного литра, и прорабатывает возможности стимулирования производителей экологичных автомобилей.