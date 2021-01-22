Налоги

Транспортный налог может быть снижен для машин, работающих на природном газе

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Минэкономразвития изучает возможность отмены либо снижения транспортного налога по всей стране для владельцев экологичного транспорта. Об этом газете «Известия» рассказал представитель ведомства.

По его словам, такая мера может быть распространена на машины, работающие на природном газе. Эта практика уже существует в ряде регионов, теперь же льготы предлагается вывести на федеральный уровень. В министерстве отметили, что переход на «чистый» транспорт позволит снизить выбросы в атмосферу загрязняющих веществ и парниковых газов.

В Минэкономразвития также предлагают предоставить субсидии покупателям автомобилей с объемом двигателя до одного литра, и прорабатывает возможности стимулирования производителей экологичных автомобилей.

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