Безопасность

Транспортные полицейские Ингушетии провели мероприятие по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних

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В зоне обслуживания Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте 27-31 января текущего года проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Группа».

Об этом «Ингушетии» сообщил инспектор отдела по делам несовершеннолетних младший лейтенант полиции Рахман Ахильгов.

«Мероприятие было направлено на предупреждение групповых преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в том числе связанных с деятельностью неформальных объединений. Кроме того, его целью являлось предупреждение деятельности взрослых лиц, вовлекающих детей и подростков в преступную и антиобщественную деятельность экстремистской направленности», — отметил Ахильгов.

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