Транспортные полицейские Ингушетии провели мероприятие по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
В зоне обслуживания Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте 27-31 января текущего года проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Группа».
Об этом «Ингушетии» сообщил инспектор отдела по делам несовершеннолетних младший лейтенант полиции Рахман Ахильгов.
«Мероприятие было направлено на предупреждение групповых преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в том числе связанных с деятельностью неформальных объединений. Кроме того, его целью являлось предупреждение деятельности взрослых лиц, вовлекающих детей и подростков в преступную и антиобщественную деятельность экстремистской направленности», — отметил Ахильгов.