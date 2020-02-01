Транспортные полицейские Ингушетии провели мероприятие по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних

Об этом «Ингушетии» сообщил инспектор отдела по делам несовершеннолетних младший лейтенант полиции Рахман Ахильгов.

«Мероприятие было направлено на предупреждение групповых преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в том числе связанных с деятельностью неформальных объединений. Кроме того, его целью являлось предупреждение деятельности взрослых лиц, вовлекающих детей и подростков в преступную и антиобщественную деятельность экстремистской направленности», — отметил Ахильгов.