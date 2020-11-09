Дзюдо

Трансляция первенства СКФО по дзюдо в Назрани будет вестись на канале YouTube национальной телерадиокомпании «Ингушетия»

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14 ноября, в первый соревновательный день первенства Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет в Назрани, пройдут схватки у юношей (46, 50, 55 кг) и у девушек (63, 70, +70 кг).

Во второй день соревнований будут бороться юноши (60, 66, 73 кг), и у девушек на татами выйдут участницы (52, 57 кг). В завершающий день первенства лидерство оспорят юноши (81, 90, +90 кг) и девушки (40, 44, 48 кг).

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, болельщики смогут наблюдать прямую трансляцию соревнований на канале YouTube НТРК «Ингушетия».

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