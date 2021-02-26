Трансфер ингушского полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в московское «Динамо» не состоялся

«Вчера, 25 февраля, Бакаев мог оказаться в «Динамо». Руководство московского клуба предлагало «Спартаку» 5 миллионов евро за трансфер Зелимхана. В итоге обе стороны не пришли к договорённости по трансферу», — сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт».

Напомним, что Российская премьер-лига возобновляется уже на этой неделе.