«Тотальный диктант — 2020» в Ингушетии пройдет в онлайн-формате

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17 октября в Ингушетии пройдет 17-й «Тотальный диктант». В этом году регион не открывает официальные площадки для написания диктанта — из-за пандемии коронавируса акция состоится в формате #пишемдома. Участники диктанта смогут написать его во время прямой трансляции.

Для участия в акции нужно 17 октября в 14:00 зайти на сайт totaldict. ru с компьютера или телефона, открыть трансляцию и написать диктант на специальном бланке. Также в этот день состоится онлайн-марафон, во время которого участники не только напишут диктант, но также смогут посмотреть интересные лекции и поучаствовать в интерактивах.

Как рассказала газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки Ингушетии, «Тотальный диктант» — это ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Из-за угрозы распространения коронавируса в этом году акция пройдет в онлайн-формате. Цель акции — показать, что быть грамотным — важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

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