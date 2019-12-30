Титулованный дагестанский борец Ильяс Бекбулатов провёл мастер-класс для ингушских спортсменов

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Дагестанский борец вольного стиля, мастер спорта международного класса Ильяс Бекбулатов провёл мастер-класс для спортсменов Ингушетии.

Встреча спортсмена с ингушскими борцами прошла в зале спортклуба «Кушт». Именитый атлет — обладатель званий чемпиона Европы, двукратного призера чемпионата Европы, призера Европейских игр — поделился с ингушскими спортсменами секретами мастерства, наглядно продемонстрировал некоторые элементы из своего технического арсенала, сделал ценные подсказки в тактике ведения борьбы, поработал со спортсменами на ковре и в непринужденной обстановке рассказал о собственном пути к успеху.

По информации пресс-службы Минспорта Ингушетии, Ильяс Бекбулатов посетил республику по личному приглашению директора спортклуба «Кушт» Магомеда Мусаева, который планирует и дальше привлекать в республику именитых спортсменов для обмена опытом и нарабатывания новых навыков борьбы.

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