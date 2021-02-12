Тимур Шадыжев рассказал студентам ИнгГУ об инвестициях

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Управляющий Ингушским отделением Сбербанка Тимур Шадыжев провёл лекцию для студентов финансово-экономического факультета Ингушского государственного университета о трендах инвестиционного рынка и о необходимости повышения финансовой грамотности в Республике.

На встрече на примере бизнес-модели буфета студенческой столовой разобрали, как можно построить бизнес с нуля, определить стартовый капитал и метод его получения через выпуск акций, а для привлечения дополнительного капитала создавали облигации. Затем с помощью разных инвестиционных инструментов Тимур Борисович и участники игры вместе рассчитали защиту и доходность вложений.

Тимур Шадыжев, управляющий Ингушским отделением Сбербанка:

«С ИнгГУ нас связывают давние партнёрские отношения: многие его выпускники становятся сотрудниками, ключевыми клиентами и партнёрами СберБанка. Поэтому мне очень важно личное общение с будущими лидерами экономики Ингушетии и потенциальными коллегами. На этой встрече я рассказал студентам об основных инструментах, методах и целях инвестиций. Многим кажется, что это сложно и требует специфических навыков. На самом же деле инвестиции доступны каждому. И несмотря на всестороннее негативное влияние пандемии, в 2020 году инвестиционная активность клиентов в Республике стремительно росла: число клиентов СберБанка в Ингушетии, которые оформили инвестиционно-накопительные продукты, увеличилось в 3,8 раза в сравнении с 2019 годом. Причём, самыми популярными инструментами стали акции (64%) и облигации (28%)».

Цикл лекций и вебинаров с участием топ-менеджеров СберБанка проходит на базе ведущих вузов всех регионов России в рамках всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в образовательных организациях». Кроме того, в партнёрстве с федеральными Министерствами финансов, науки и высшего образования, а также Банком России на постоянной основе работает ряд программ по финансовой грамотности. Также в Telegram-канале СберИнвестиции ежедневно обновляется инвестиционная аналитика и публикуются советы и комментарии от профессиональных управляющих Сбер Управление Активами.

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