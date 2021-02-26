ТФОМС Ингушетии в 2020 году направлены 90,5 млн руб. в лечебные организации на приобретение медоборудования

Об этом на рабочей встрече с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым сообщил директор ТФОМС Магомед Дзейтов.

По его словам, несмотря на трудности, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, финансирование лечебных организаций на протяжении всего года осуществлялось своевременно и в полном объеме.

Более того, в условиях пандемии, учитывая возросшую нагрузку на медучреждения, в течение прошлого года были выделены дополнительные средства, в первую очередь тем организациям, которые были сосредоточены на борьбе с заболеванием. Были увеличены объемы оказания медицинских услуг в рамках круглосуточного стационара и скорой медицинской помощи. Это стало возможным, в том числе, за счет дополнительных бюджетных ассигнований в размере 171,7 миллиона рублей из резервного фонда правительства России.

«Нами ежемесячно ведется мониторинг лечебных учреждений региона и принимаются эффективные меры по снижению кредиторской задолженности больниц и выравниванию их финансового состояния», — отметил Дзейтов.

Руководитель субъекта отметил необходимость усиления контроля над расходованием выделяемых средств. По словам Калиматова, все действия, подразумевающие надзор за целевым освоением бюджетных денег и финансированием в регионе, имеют тенденцию к ужесточению, проявление которой особенно значимо для социальных сфер, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.