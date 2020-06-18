«Терский календарь на 2020 год» пополнил фонды Национальной библиотеки Ингушетии
В Национальную библиотеку Ингушетии поступило новое издание — «Терский календарь на 2020 год: Северо-Кавказский федеральный округ; даты, события, люди: выпуск № 4», сообщила пресс-служба учреждения.
Справочное издание издано во Владикавказе в 2019 году. Его составителем является Ирина Бибоева, заместитель директора Национальной научной библиотеки РСО.
Календарь содержит перечень знаменательных дат 2020 года, охватывая все регионы СКФО. В него включена наиболее значимая и интересная информация в различных сферах деятельности регионов, факты из жизни и творчества известных личностей прошлого и современности.
Регионы представлены в издании в алфавитном порядке. Информация об Ингушетии находится на страницах 25-36, ее подготовила заместитель директора по научной работе Национальной библиотеки имени Джемалдина Яндиева Марет Плиева.
«Поскольку это первый опыт издания календаря на весь Северо-Кавказский федеральный округ, информация в нем может быть недостаточно полной или с некоторыми неточностями. Со временем его содержание будет дополняться и совершенствоваться», — сказано в релизе.