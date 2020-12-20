Темп прироста Covid-19 за сутки в Ингушетии составляет 0,8%

Темп прироста — 1%. Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве — 7263, Санкт-Петербурге — 3759, Подмосковье — 1539.

Наименьший темп прироста за сутки зарегистрирован в Ямало-Ненецком АО, Магаданской области, Тыве, ХМАО, Марий Эл, Кемеровской области — 0,6%.

Темп прироста 0,8% отмечен в Калмыкии, Якутии, Ингушетии, Еврейской автономной области, Татарстане и других регионах.

За сутки в России выписаны 20 915 человек после Covid-19, за все время выздоровели 2 275 657.

За сутки подтверждены 511 случаев смерти пациентов, за все время — 50 858 человек, отмечает «Прайм».