Коронавирус

Темп прироста Covid-19 за сутки в Ингушетии составляет 0,8%

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Число новых выявленных случаев Covid-19 в России выросло на 28 948 — до 2 848 377 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Темп прироста — 1%. Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве — 7263, Санкт-Петербурге — 3759, Подмосковье — 1539.

Наименьший темп прироста за сутки зарегистрирован в Ямало-Ненецком АО, Магаданской области, Тыве, ХМАО, Марий Эл, Кемеровской области — 0,6%.

Темп прироста 0,8% отмечен в Калмыкии, Якутии, Ингушетии, Еврейской автономной области, Татарстане и других регионах.

За сутки в России выписаны 20 915 человек после Covid-19, за все время выздоровели 2 275 657.

За сутки подтверждены 511 случаев смерти пациентов, за все время — 50 858 человек, отмечает «Прайм».

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