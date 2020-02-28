Темерлан Дзейтов стал лауреатом международного фестиваля-конкурса «Красная гвоздика»

Ингушский композитор представил свою песню на родном языке на отборочном этапе «Красной гвоздики», который состоялся в августе прошлого года в Грозном, еще до назначения его на должность министра культуры.

На гала-концерте фестиваля, который состоялся 26 февраля 2020 года в Москве, ведущий Владимир Березин сказал в адрес Темерлана Дзейтова много теплых слов. От имени Постоянного представительства при Президенте РФ приз, которого удостоен министр культуры Ингушетии, получила заместитель постпреда Оксана Макеева.

«Мы приветствуем всех от имени Темерлана Дзейтова, от имени всей Ингушетии. Гордая и прекрасная республика из века в век хранит национальные традиции, любовь к родине и выражает это в своих песнях», — сказала она.

Председатель Евразийского совета композиторов и музыкальных деятелей, руководитель проекта «Красная гвоздика» композитор Андрей Батурин отметил, что творчество Дзейтова «глубоко вдумчиво, проникновенно, национально, народно и в то же время современно и понятно сегодняшнему слушателю».

Как отметили в Постпредстве, сегодня рассматривается вопрос о проведении отборочного этапа «Красной гвоздики» в нынешнем году в Ингушетии.

Напомним, международный фестиваль национальной патриотической песни «Красная гвоздика» — ежегодный многонациональный творческий форум, президентом которого на протяжении последних лет был народный артист СССР, Герой Труда РФ Иосиф Кобзон. Первая «Красная гвоздика» прошла в 1967 году. После ухода из жизни Иосифа Кобзона было принято решение присвоить фестивалю его имя.