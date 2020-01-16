Темерлан Дзейтов считает, что культура заслуживает самого пристального внимания

Как отметил Президент, условия в регионах для занятий музыкой, живописью и другими видами творчества должны стать современными.

«В рамках национального проекта «Культура» выделяется более 8 миллиардов рублей на оборудование и музыкальные инструменты для детских школ искусств. Но проблема гораздо шире. Сейчас более тысячи помещений, где размещены такие учебные заведения, обветшали или просто непригодны для занятий. Прошу правительство помочь регионам привести их в порядок. И регионы прошу не забывать, что это ваша обязанность», — сказал в своем выступлении Владимир Путин.

Как отметил министр культуры Ингушетии, помощь федерального центра в реализации нацпроектов необходима регионам и культура заслуживает самого пристального внимания. По его словам, в республике осуществляется работа по трем региональным проектам: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

В рамках реализации проекта «Культурная среда» в Ингушетии строятся культурно-досуговые учреждения. Новые дома культуры появятся в сельских поселениях Плиево, Чемульга, Берд-Юрт, Вежарий, Южное, Средние Ачалуки. Планируется строительство центров культурного развития в Карабулаке, Малгобеке, Назрани и Сунже.

Также в рамках проекта запланировано приобретение до 2024 года оборудования и музыкальных инструментов для семи образовательных организаций в сфере культуры и искусства. Кроме того, в рамках указанного проекта в 2022 году планируется приобрести два передвижных многофункциональных культурных центра (так называемые автоклубы) для двух учреждений культуры.

В 2020 году Ингушетия примет участие в федеральном проекте по преобразованию шести муниципальных библиотек в модельные. Центральные библиотеки Сунжи и Назрани и четыре библиотеки в сельских поселениях Верхние Ачалуки, Зязиков-Юрт, Нижние Ачалуки и Инарки станут современными информационными и культурно-просветительскими центрами с выставочными пространствами, площадками для детей, зонами для кинопоказов, проведения телемостов любого уровня, лекций, презентаций, концертов.