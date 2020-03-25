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Темерлан Дзейтов поздравил работников культуры Ингушетии с профессиональным праздником

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Глава Министерства культуры и архивного дела Ингушетии Темерлан Дзейтов поздравил с профессиональным праздником работников культуры, сообщает пресс-служба ведомства.

«Поздравляю всех деятелей культуры и искусства с профессиональным праздником. Всероссийский день работников культуры отмечают хранители и создатели культуры — сотрудники музеев, архивов, библиотек, служители сцены, писатели, художники, композиторы, деятели театров и концертных организаций, специалисты домов культуры и городских и сельских клубов, коллективы художественной самодеятельности», — написал Темерлан Дзейтов на своей странице в «Инстаграм».

По его словам, этот день значим для всех, кто дружен с литературой, кто ищет и находит в плодах труда деятелей культуры ответы на актуальные вопросы, кто приобщается к волшебному миру искусства, укрепляя в своих душах веру в торжество разума и добра.

Как отметил министр, в эту профессию идут люди только с активной жизненной позицией, способные дарить радость общения с миром красоты, духовности. Благодаря именно таким людям растет количество читателей в библиотеках, зрителей в концертных залах, почитателей живописи в художественных галереях.

«В этот день хочется выразить признательность всем деятелям культуры и искусства за безграничную преданность своему делу, за любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь окружающим, бережное отношение к традициям, унаследованным вами от наших отцов, писателей, поэтов и многих других деятелей культуры, чьи имена составили славу и гордость не только Республики Ингушетия, но и всей России. Примите искренние слова благодарности за ваш нелегкий труд, профессионализм и постоянный творческий поиск», — написал Темерлан Дзейтов и пожелал работникам культуры здоровья, благополучия, счастья, процветания, успехов и новых свершений в работе.

Напомним, Всероссийский день работников культуры был учрежден в 2007 году и празднуется ежегодно 25 марта.

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