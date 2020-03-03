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Темерлан Дзейтов поздравил литературное сообщество Ингушетии со Всемирным днем писателя

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Глава Министерства культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов поздравил литературное сообщество республики со Всемирным днем писателя, который отмечается сегодня, 3 марта.

В своем обращении Дзейтов отметил, что заслуга мастеров слова в истории человечества неоценима. Литературное творчество всегда несло в себе высокие идеи добра, справедливости, долга и чести, а поэты и писатели были и остаются совестью своего народа.

«Трудно переоценить вклад наших писателей в сохранение и развитие языка, культуры, традиций, духовно-нравственных ценностей и обычаев ингушского народа. Ингушскими писателями, поэтами и литераторами созданы сотни прекрасных произведений, пронизанных глубоким уважением к своим корням и любовью к родной земле», — сказал и. о. министра.

Темерлан Дзейтов выразил глубокую признательность литераторам республики за их труд и пожелал им здоровья, счастья, благополучия, неисчерпаемого творческого вдохновения и осуществления намеченных целей на благо Ингушетии и России.

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