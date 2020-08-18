Темерлан Дзейтов поздравил художественного руководителя Ингушского драмтеатра Ису Чахкиева с днем рождения

«Всю свою жизнь вы посвятили служению людям и искусству. Ваш вклад в развитие культуры Ингушетии весом и значителен. За годы успешной работы в театре вы блестяще реализовали интересные проекты, открыли уникальных актеров. Мы глубоко ценим и восхищаемся вашим незаурядным режиссерским талантом и неугасающим жизнелюбием», — написал министр на своей странице в «Инстаграм».

Темерлан Дзейтов отметил, что множество зрителей в республике и за ее пределами знают и любят Ису Чахкиева как автора ставших уже визитной карточкой театра постановок, наполненных добротой, глубиной и самобытностью. Он пожелал имениннику крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии, творческих свершений и успехов на пути развития одного из главных театральных коллективов Ингушетии.