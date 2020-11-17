Темерлан Дзейтов поздравил деятелей культуры и искусства Ингушетии с высокими наградами и званиями

Высокого звания «Народный артист Республики Ингушетия» удостоены Айна Гетагазова, Айна Алиева и Патимат Кагирова. Звание «Заслуженный артист Республики Ингушетия» присвоено Индире Хочубаровой.

Юбилейными медалями «250-летие единения Ингушетии и России» награждены Лема Нальгиева, Хадижа Бекова и Патимат Кагирова.

Благодарностью от Главы Ингушетии были отмечены Руслан Куштов, Султан Мерешков, Юсуп Цуров, Айшат Матиева, Микаил Шанхоев, Зейнеп Дзарахова и Руслан Зангиев.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени был награждён директор Карабулакского дома культуры Аушев Камбулат.

«От лица всей творческой интеллигенции Республики Ингушетия и от себя лично поздравляю всех представителей культуры и искусства, удостоившихся высоких наград. Желаю вам дальнейших творческих успехов и удачи во всех добрых начинаниях!» — написал министр.