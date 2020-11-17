Темерлан Дзейтов поздравил деятелей культуры и искусства Ингушетии с высокими наградами и званиями

0

Министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов на своей странице в «Инстаграм» поздравил деятелей культуры и искусства с высокими наградами и званиями, сообщила пресс-служба ведомства.

Высокого звания «Народный артист Республики Ингушетия» удостоены Айна Гетагазова, Айна Алиева и Патимат Кагирова. Звание «Заслуженный артист Республики Ингушетия» присвоено Индире Хочубаровой.

Юбилейными медалями «250-летие единения Ингушетии и России» награждены Лема Нальгиева, Хадижа Бекова и Патимат Кагирова.

Благодарностью от Главы Ингушетии были отмечены Руслан Куштов, Султан Мерешков, Юсуп Цуров, Айшат Матиева, Микаил Шанхоев, Зейнеп Дзарахова и Руслан Зангиев.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени был награждён директор Карабулакского дома культуры Аушев Камбулат.

«От лица всей творческой интеллигенции Республики Ингушетия и от себя лично поздравляю всех представителей культуры и искусства, удостоившихся высоких наград. Желаю вам дальнейших творческих успехов и удачи во всех добрых начинаниях!» — написал министр.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Полпредством в СКФО проводится мониторинг наличия лекарственных препаратов в регионах для борьбы с Covid-19
В четырех населенных пунктах Ингушетии частично и полностью отключат газ
В конце ноября в Ингушетии планируется провести масштабный антинаркотический форум
Более 100 млн рублей выделено Ингушетии на строительство дороги и водопровода в столице республики
Муниципальные комиссии должны стать фундаментом для борьбы с распространением наркотиков — Калиматов
Одной из улиц города Малгобека Ингушетии присвоят имя участника ВОВ дагестанца Валентина Эмирова
Муниципальных чиновников уличили в превышении полномочий при выдаче земель в Назрановском районе Ингушетии
На территории частного домовладения в Ингушетии произошел пожар
Алхастинский Дом культуры откроется до конца текущего года после реконструкции
В Ингушетии отметили День ветеранов уголовно-исполнительной системы
Бухгалтер сельхозпредприятия попал под следствие за «минирование» банка в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 