Темерлан Дзейтов поздравил деятелей культуры и искусства Ингушетии с высокими наградами и званиями
Министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов на своей странице в «Инстаграм» поздравил деятелей культуры и искусства с высокими наградами и званиями, сообщила пресс-служба ведомства.
Высокого звания «Народный артист Республики Ингушетия» удостоены Айна Гетагазова, Айна Алиева и Патимат Кагирова. Звание «Заслуженный артист Республики Ингушетия» присвоено Индире Хочубаровой.
Юбилейными медалями «250-летие единения Ингушетии и России» награждены Лема Нальгиева, Хадижа Бекова и Патимат Кагирова.
Благодарностью от Главы Ингушетии были отмечены Руслан Куштов, Султан Мерешков, Юсуп Цуров, Айшат Матиева, Микаил Шанхоев, Зейнеп Дзарахова и Руслан Зангиев.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени был награждён директор Карабулакского дома культуры Аушев Камбулат.
«От лица всей творческой интеллигенции Республики Ингушетия и от себя лично поздравляю всех представителей культуры и искусства, удостоившихся высоких наград. Желаю вам дальнейших творческих успехов и удачи во всех добрых начинаниях!» — написал министр.