Тело неизвестного мужчины обнаружено в Ингушетии
В Альтиевском административном округе Назрани под мостом обнаружен труп неизвестного мужчины, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.
«Труп обнаружили местные жители. На теле, предварительно, не обнаружены следы насильственной смерти. На месте работают правоохранители», — сказал собеседник.
По его словам, экспертам предстоит определить причину смерти мужчины и выяснить, нет ли в ней криминального следа.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.