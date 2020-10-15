Тело неизвестного мужчины обнаружено в Ингушетии

«Труп обнаружили местные жители. На теле, предварительно, не обнаружены следы насильственной смерти. На месте работают правоохранители», — сказал собеседник.

По его словам, экспертам предстоит определить причину смерти мужчины и выяснить, нет ли в ней криминального следа.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.