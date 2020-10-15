Трагедия

Тело неизвестного мужчины обнаружено в Ингушетии

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В Альтиевском административном округе Назрани под мостом обнаружен труп неизвестного мужчины, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«Труп обнаружили местные жители. На теле, предварительно, не обнаружены следы насильственной смерти. На месте работают правоохранители», — сказал собеседник.

По его словам, экспертам предстоит определить причину смерти мужчины и выяснить, нет ли в ней криминального следа.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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