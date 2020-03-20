Телекоммуникационная инфраструктура «Ростелекома» готова к устойчивой работе в условиях распространения коронавирусной инфекции

Зафиксированное увеличение нагрузки на сеть «Ростелекома», например, в Москве и Московской области, в дневной период составило около 20% с момента объявления повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. Это никак не повлияло на функционирование и качество услуг и сервисов компании.

Для обеспечения бесперебойной работы сети были заранее предусмотрены мероприятия по модернизации и расширению магистральной сети и сетей доступа. В частности, «Ростелеком» модернизировал и увеличил надежность узлов опорной сети и сети передачи данных на 61 объекте. В рамках реализации данной программы подключили дополнительные населенные пункты, что способствовало распределению нагрузки на сети.

За счет модернизации ядра сети своевременно повышена надежность и устойчивость функционирования точек доступа универсальных услуг связи. Специалисты «Ростелекома» модернизировали широкополосные сети мультисервисного доступа GPON Уральского региона, что обеспечило повышение надежности сети в регионе.

«Ростелеком» начал поэтапный перевод абонентов, пользующихся волоконно-оптическими сетями доступа, на повышенную скорость передачи данных. Так, например, в Центральном регионе на повышенную скорость передачи данных были переведены 100 тысяч абонентов, на Дальнем Востоке — 210 тысяч, и 114 тысяч на Урале. В других регионах продолжается работа по безвозмездному переключению абонентов на повышенную скорость передачи данных.

В компании продолжается работа по реализации мер для повышения надежности и качества предоставления сервисов.

«Инфраструктура компании обладает прочным запасом пропускной способности, который обеспечивает потребителям качественные цифровые сервисы и телефонию. Сеть связи полностью готова к повышенным нагрузкам», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Благодаря накопленному опыту и проводимым организационно-техническим мероприятиям, объекты и сети связи функционируют в штатном режиме, не возникают перегрузки на сетях связи, а также сохраняются качественные характеристики обслуживания клиентов в полном соответствии с нормативными значениями.