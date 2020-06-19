Техническим директором «Ростелекома» на Юге стал Александр Васильев

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Александр Васильев

Александр Васильев назначен на должность технического директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком». В этом статусе он будет отвечать за состояние и развитие сетевой инфраструктуры компании в ЮФО и СКФО, а также за техническую реализацию федеральных и региональных целевых программ.

Александр пришел в «Ростелеком» в мае 2017 года на позицию руководителя проектов, затем возглавил департамент строительства технической инфраструктуры МРФ «Урал». Ранее работал на руководящих должностях в компаниях «Скайнет», «ЭР-Телеком Холдинг» и «Урал-Транс Телеком». С отличием окончил Уральский федеральный университет по специальности «Менеджмент организаций. Управление сервисом».

«Южные регионы интересны разнообразным ландшафтом, высокой плотностью населения и динамично развивающейся экономикой. В совокупности эти факторы являются профессиональным вызовом для нас, как команды, от которой зависит обеспечение интернетом населения, бизнеса и государства. Очень важно продолжать развивать макрорегион и не снижать темпов цифровизации, не смотря ни какие трудности. Я уверен, что наша команда сможет решить любые вопросы и ответить на любые вызовы», — отметил Александр Васильев, технический директор МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком».

За время работы на Урале Александр непосредственно реализовывал федеральные проекты в рамках национальные программы «Цифровая экономика», в числе которых «Устранение цифрового неравенства», «Подключение к интернету социально значимых объектов», «Безопасный город» и другие, а также возглавлял строительство сетевой инфраструктуры в регионах и обеспечивал ее стабильную работу.

«Александр — один из лучших технических управленцев в компании и его опыт усилит южную команду «Ростелекома». Пандемия коронавируса показала нам, что от оптической связи в период таких явлений зависит работоспособность всей страны, жизнь и здоровье людей, благосостояние внутренней экономики. Поэтому наша роль в этом процессе требует еще большей ответственности и динамичности. Уверен, что вместе с Александром мы справимся», — прокомментировал Денис Лысов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

Ранее занимавший эту должность Сергей Онянов, перешел в корпоративный центр компании на должность директора по цифровой инфраструктуре Блока технической инфраструктуры.

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