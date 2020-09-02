Театр юного зрителя Ингушетии готовит к выпуску четыре новые постановки
Театр юного зрителя Ингушетии возобновил свою работу после отпуска и готовит к выпуску четыре новые постановки, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
Творческий коллектив планирует представить зрителям спектакль по пьесе Бориса Шадыжева «В седой древности», «Сказки старого Коркута» по эскизам художника Ирины Пашкевич, «Подвиг Асият Тутаевой» и «Крысиный бунт».
Кроме этого, театр начнет работу над онлайн-версией спектакля «Гроза» А. Островского.
«Что касается показа спектаклей из текущего репертуара, то мы предлагаем нашему маленькому зрителю спектакль «Али-Баба и разбойники», — рассказала главный режиссер театра Лейла Хадзиева.
Также с 21 сентября по 10 октября пройдут репетиции к празднованию 250-летия вхождения Ингушетии в состав России. Торжественное мероприятие состоится на стадионе имени Дьякова в г. Сунже. Весь актерский состав ТЮЗа будет задействован в этом масштабном действии.