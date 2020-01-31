Тарифы на услуги пассажирского транспорта за год выросли в Ингушетии почти на 1%
В 2019 году тарифы на услуги пассажирского транспорта выросли в Ингушетии на 0,9%, сообщает Северо-Кавказстат.
«В декабре 2019 года по отношению к декабрю 2018 года в Ингушетии тарифы на услуги пассажирского транспорта увеличились на 0,9% (в декабре 2018 года по отношению к декабрю 2017 года — на 0,3%)», — говориться в сообщении Северо-Кавказстат.
Кроме того, в прошедшем году рост тарифов отмечался и на услуги железнодорожного транспорта (за счет подорожания проезда в купейном и плацкартном вагоне дальнего
следования). При этом стоимость перевозки пассажиров воздушным транспортом снизилась
на 1,5 %.