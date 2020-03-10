Тамерлан Дзауров завоевал путевку на первенство России

Как сообщили «Ингушетии» в группе поддержки спортсмена, в рамках турнира Дзауров провел два победных боя и занял первое место в категории до 67 кг. Итогом выступления спортсмена стала не только награда высшей пробы, но и путевка на первенство России по смешанным единоборствам.

Тренируется боец под руководством Вахи Шанхоева и Муслима Кациева.

Отметим, что первенство Ингушетии по ММА проходило в канун Международного женского дня. Участие в нем приняли лучшие бойцы смешанных единоборств из разных районов республики. Победители турнира получили право в составе региональной команды выступить на первенстве России по данному виду спорта.