ММА

Тамерлан Дзауров завоевал путевку на первенство России

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Представитель бойцовского клуба «ИнгФайтер» Тамерлан Дзауров стал чемпионом республики по ММА.

Как сообщили «Ингушетии» в группе поддержки спортсмена, в рамках турнира Дзауров провел два победных боя и занял первое место в категории до 67 кг. Итогом выступления спортсмена стала не только награда высшей пробы, но и путевка на первенство России по смешанным единоборствам.

Тренируется боец под руководством Вахи Шанхоева и Муслима Кациева.

Отметим, что первенство Ингушетии по ММА проходило в канун Международного женского дня. Участие в нем приняли лучшие бойцы смешанных единоборств из разных районов республики. Победители турнира получили право в составе региональной команды выступить на первенстве России по данному виду спорта.

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