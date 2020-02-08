Тамерлан Дзауров завоевал путевку на окружные соревнования по кикбоксингу

«Тамерлан Дзауров стал победителем соревнований и отобрался на СКФО», — сказал собеседник «Ингушетии».

По его информации, спортсмен выступал в категории до 63 кг. В полуфинале ему удалось одолеть оппонента, а в финальном поединке по причине неявки соперника победа Тамерлану была засчитана автоматически.

Отметим, что первенство и чемпионат республики по кикбоксингу завершились в Ингушетии накануне. Региональные состязания были посвящены 28-летию подвига первого Героя России Суламбека Осканова.

Победители турнира будут представлять республику на первенстве и чемпионате СКФО, которые стартуют в дагестанском Избербаше 26 февраля.