Тамерлан Дзауров стал призером первенства СКФО по кикбоксингу

Как стало известно «Ингушетии», боец вступал в дисциплине «фулл-контакт» в категории до 63 кг.

Отметим, что Тамерлан Дзауров является воспитанником Вахи Шанхоева и Муслима Кациева.

Как ранее сообщала наша газета, первенство и чемпионат СКФО по кикбоксингу проходили в дагестанском Избербаше с 26 февраля по 1 марта. Право первенства на турнире в дисциплинах «фулл-контакт» и «К1» оспаривали лучшие бойцы из всех регионов округа.