Тамерлан Дзауров стал призером первенства СКФО по кикбоксингу
Представитель бойцовского клуба «Ингфайтег» Тамерлан Дзауров завоевал серебряную награду на проходившем в Избербаше первенстве Северо-Кавказского федерального округа по кикбоксингу.
Как стало известно «Ингушетии», боец вступал в дисциплине «фулл-контакт» в категории до 63 кг.
Отметим, что Тамерлан Дзауров является воспитанником Вахи Шанхоева и Муслима Кациева.
Как ранее сообщала наша газета, первенство и чемпионат СКФО по кикбоксингу проходили в дагестанском Избербаше с 26 февраля по 1 марта. Право первенства на турнире в дисциплинах «фулл-контакт» и «К1» оспаривали лучшие бойцы из всех регионов округа.