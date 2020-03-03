Кикбоксинг

Тамерлан Дзауров стал призером первенства СКФО по кикбоксингу

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Представитель бойцовского клуба «Ингфайтег» Тамерлан Дзауров завоевал серебряную награду на проходившем в Избербаше первенстве Северо-Кавказского федерального округа по кикбоксингу.

Как стало известно «Ингушетии», боец вступал в дисциплине «фулл-контакт» в категории до 63 кг.

Отметим, что Тамерлан Дзауров является воспитанником Вахи Шанхоева и Муслима Кациева.

Как ранее сообщала наша газета, первенство и чемпионат СКФО по кикбоксингу проходили в дагестанском Избербаше с 26 февраля по 1 марта. Право первенства на турнире в дисциплинах «фулл-контакт» и «К1» оспаривали лучшие бойцы из всех регионов округа.

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