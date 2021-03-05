Театр

Тамбовские кукольники представят в Ингушетии три спектакля из своего репертуара

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В рамках федеральной программы «Большие гастроли» Ингушетию в апреле посетят артисты Тамбовского государственного театра кукол.

Как рассказала газете «Ингушетия» педагог-организатор «Тамбовтеатра» Татьяна Ерохина, гастроли запланированы с 14 по 16 апреля. Тамбовские кукольники намерены показать ингушскому зрителю три спектакля: «Кот в сапогах», «Старая сказка» и «Мама для мамонтёнка».

«Тамбовский театр кукол возник в начале 30-х годов прошлого века на базе школьного кружка. Вскоре коллектив получил статус Государственного областного театра кукол и свой дом в здании областного драмтеатра. Первый сезон открылся 4 января 1934 года. В настоящее время в репертуаре театра более 40 детских спектаклей, а также два спектакля для взрослых», — рассказала о своем театре Татьяна Ерохина.

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