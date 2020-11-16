Тамбиев сменил Торшхоеву на посту управляющего делами Главы Ингушетии

«Руководитель республики подписал Указ о назначении Тамбиева управляющим делами Главы республики с 16 ноября», — сказал представитель регионального правительства.

Как отметил собеседник издания, на этом посту он сменил Фатиму Торшхоеву. До этого Тамбиев занимал должность замруководителя администрации Главы и правительства республики.

Новый управделами Калиматова — выпускник Санкт-Петербургской военно-инженерной космической академии имени А. Ф. Можайского. Начал свою службу в мае 1999 года в звании лейтенанта командиром взвода роты обеспечения войсковой части, дислоцированной в Азербайджане. В 2005 году он уже в звании майора получает должность старшего инженера приемно-передающего центра, а в 2006 году становится слушателем Тверской военной академии воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Жукова.

С августа 2008 года подполковник Тамбиев приступает к должности замначальника штаба войсковой части, расположенной в г. Печоре Республики Коми. Затем вновь служба в Азербайджане, в 2011 году — начальник штаба полка в г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края. С июня 2013 года Руслан Абоязитович работал начальником Центра обеспечения ввода в эксплуатацию средств ракетно-космической обороны в Московской области.