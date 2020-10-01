Тамара Гвердцители выступит на концерте в честь 250-летия единения Ингушетии с Россией

В концерте примут участие юная талантливая певица, многократная обладательница Гран-при всероссийских и международных вокальных конкурсов Диана Анкудинова, победитель второго сезона музыкального шоу «Голос» Сергей Волчков и другие артисты российской эстрады.

Не обойдется мероприятие и без выступления звезд кавказской музыки. Зрителей своими номерами порадуют Феликс Церикати, Патимат Кагирова, Лема Нальгиева, Айна Алиева, Айна Гетагазова, группа «Лоаман оаз» и многие другие.

Завершится мероприятие большим праздничным салютом.