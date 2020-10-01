Тамара Гвердцители выступит на концерте в честь 250-летия единения Ингушетии с Россией
Народная артистка РФ и Грузии Тамара Гвердцители выступит на праздничном концерте по случаю 250-летия добровольного вхождения Ингушетии в состав Российского государства, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
В концерте примут участие юная талантливая певица, многократная обладательница Гран-при всероссийских и международных вокальных конкурсов Диана Анкудинова, победитель второго сезона музыкального шоу «Голос» Сергей Волчков и другие артисты российской эстрады.
Не обойдется мероприятие и без выступления звезд кавказской музыки. Зрителей своими номерами порадуют Феликс Церикати, Патимат Кагирова, Лема Нальгиева, Айна Алиева, Айна Гетагазова, группа «Лоаман оаз» и многие другие.
Завершится мероприятие большим праздничным салютом.