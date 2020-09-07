Талантливую молодежь Ингушетии приглашают на конкурс в Русский драмтеатр республики

Первоочередные цели конкурса — выявить талантливую молодежь, пополнить творческий состав театра, популяризировать театральное искусство в целом.

Для участия в конкурсе молодым людям в возрасте до 25 лет необходимо подготовить и прочесть басню, прозу и стихотворение.

Прошедшие отбор будут зачислены после прохождения испытательного срока в 1 месяц во вспомогательный состав штата театра с заработной платой 10 тыс. руб. с перспективой роста. Также они пройдут подготовку к поступлению в театральный вуз, будут принимать участие в интересных республиканских и федеральных проектах.

Конкурс пройдет в два этапа. Первый отборочный тур состоится 11 сентября, финальный отборочный тур состоится 18 сентября.

Для желающих участвовать в конкурсе 8 сентября, в 15:00, и 9 сентября, в 10:00, состоятся консультации.

Телефоны для справок и записи участников: + 7 (928) 793-01-60, + 7 (962) 421-06-06.