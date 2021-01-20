Свыше 30 улиц и парков планируется благоустроить в Ингушетии в 2021 году

«В текущем году в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды» в девяти муниципалитетах предполагается благоустройство 34 общественных территорий. В государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» республика заключила финансовое соглашение на общую сумму в размере около 135,6 млн руб. для благоустройства упомянутых объектов», — отметили в ведомстве.

По информации представителя Минстроя, в связи с этим в республиканскую госпрограмму внесены изменения по определению перечня территорий, подлежащих обустройству в этом году.

Сейчас вносятся коррективы в части распределения средств между муниципальными образованиями, исходя из количества жителей и показателей индекса качества городской среды.

Все мероприятия по контрактации средств муниципалитетов планируется завершить до 1 апреля 2021 года.

Напомним, в 2020 году на территории девяти муниципальных образований Ингушетии завершены работы по благоустройству свыше 40 скверов, парков, улиц. Кассовое исполнение составило 100%.