Свыше 20 подпольных предприятий по переработке леса выявили в Сунженском районе Ингушетии

«В результате двух инспекционных выездов рабочей группой выявлено свыше двадцати незарегистрированных предприятий лесопильного производства. Ими не заключены договоры с энергосбытчиками на подключение к линиям электроснабжения», — сказал собеседник издания.

Он напомнил, что эта комплексная работа проводится по поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова.

Контрольные мероприятия будут продолжаться и дальше на всей территории района, в частности в предгорных селах.

По данным Минприроды региона, основные причины нарушений в сфере заготовки древесины — недостаточное количество лесных инспекторов, несовершенство лесного законодательства, отсутствие механизма закрепления лесных обходов за конкретными инспекторами в лесничествах с возложением на них материальной ответственности за вверенные обходы и др.

В прошлом году проведено 583 мероприятия по контролю в лесах, из них 40 рейдов по предотвращению самовольной заготовки древесины. Лесными инспекторами выявлены 17 случаев незаконной рубки деревьев, общим объемом более 700 тыс. куб. м. Рассмотрено 19 дел об административном правонарушении и возбуждено 12 уголовных дел.

Ранее Калиматов заявлял, что сотни проведенных рейдовых мероприятий не дали должного эффекта. По его мнению, если бы каждый из действующих инспекторов задержал хоть одного нарушителя, таких случаев уже было бы 82, а не мизерные 17, и сохранено от расхищения тысячи кубов леса.

Первый опыт сдачи в аренду лесных массивов оказался неудачным. Неизвестно откуда взявшиеся арендаторы получили лучшие лесные участки за символическую плату. При этом были грубо нарушены правила проведения торгов. Это вызвало справедливое возмущение общественности и адекватную реакцию региональной антимонопольной службы.

В январе этого года четыре договора аренды лесных участков Сунженского и Назрановского лесничеств были расторгнуты Минприроды Ингушетии после предупреждения антимонопольной службы.

Ингушетия вошла в тройку регионов СКФО, где выделенные средства в рамках нацпроекта «Сохранение лесов» полностью освоены.