— Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия напоминает жителям региона, что задолженность может стать препятствием для поездки на отдых в другую страну, — подчеркнула она в беседе с нашим корреспондентом. — Под категорию «невыездных» попадают должники, в отношении которых судебным приставом вынесено постановление о временном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации из-за имеющейся задолженности свыше 30 тысяч рублей.

Однако, по ее словам, в случае неуплаты долга в течение 2-х месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, пороговая сумма, при которой судебный пристав выносит ограничение, снижается до 10 тысяч рублей. Такая же сумма станет причиной запрета на выезд из страны также для тех, кто задолжал по алиментам и выплатам, связанным с возмещением причиненного вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба, морального вреда, причиненных преступлением.

По словам собеседницы, в этом году судебными приставами Ингушетии было вынесено 12 тысяч 422 постановления об ограничении на выезд должника за пределы Российской Федерации.

— Отмечу, что снять ограничение на выезд непосредственно перед вылетом невозможно, так как это поэтапный процесс, и на процедуру снятия уходит определенное время, — пояснила Исаева. — Поэтому во избежание проблем при пересечении границы Управление ФССП России по Ингушетии рекомендует жителям республики, которые планируют провести новогодние каникулы за пределами страны, своевременно позаботиться о погашении имеющихся у них долговых обязательств.

Добавим, что узнать о своих долгах можно в разделе «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления ФССП России по Республике Ингушетия. Кроме того, разработано приложение к «Банку данных исполнительных производств» для мобильных устройств на платформах Android, iPhone и Windows Phone. Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из «магазина» приложений Google Play и App Store на iPhone, набрав в поиске «ФССП».