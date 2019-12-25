Проект

«Светлая страна» «Россетей» теперь работает для жителей Ингушетии, Дагестана и Чечни

0

В канун нового года для удобства жителей трех регионов СКФО — Ингушетии, Дагестана и Чечни — начал работу портал обратной связи «Светлая страна» (https://светлаястрана. рф).

Проект холдинга «Россети», главная цель которого — дать населению возможность быстрой связи с поставщиком электрической энергии в режиме онлайн, теперь доступен всем жителям Северного Кавказа, сообщили в пресс-службе «Ингушэнерго».

«Светлая страна» уже работает в четырех регионах операционной деятельности «Россети Северный Кавказ» — в Ставропольском крае, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

Данный ресурс специально создан для удобства потребителей, которые могут максимально просто и в свободной форме сообщить о проблеме, связанной с электроснабжением — об отключении электроэнергии, колебании напряжения, о замеченных дефектах электрооборудования.

После несложной регистрации на портале обращение напрямую поступит специалистам и сразу будет передано в работу. Ответ будет предоставлен в течение восьми рабочих дней. В этот срок проблема будет устранена, либо заявителю направят ответ с указанием времени, необходимого для решения вопроса.

Основные принципы работы портала «Светлая страна» — простота и удобство отправки сообщений, скорость их обработки. Сервис адаптирован для использования на мобильных устройствах и планшетных компьютерах. Портал «Светлая страна» холдинга «Россети» становится реальным инструментом для получения максимально объективной и оперативной информации непосредственно от потребителей о любых имеющихся проблемах и технологических нарушениях.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Магасе открыли парковый комплекс в виде древнеингушского орнамента
Следователи завели дело о нарушении прав 30 собственников квартир аварийного дома в Назрани
Бывший главбух «Россельхозцентра» в Ингушетии приговорена к трем годам условно за махинации с соцвыплатами
Аиша Ажигова выписалась из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии
Братья Томовы стали победителями клубного чемпионата Франции по спортивной борьбе
Ингушетии выделят рекордную сумму для жилищного обустройства более 300 беженцев из Чечни в 2020 году
Прокурор Ингушетии посетил с рабочим визитом следственный изолятор № 1
В Ингушском госуниверситете состоялся конкурс знатоков гражданского права «Цивилист-2019»
В Назрани прошли соревнования по воркауту
Три актёра Русского музыкально-драматического театра Ингушетии стали заслуженными артистами республики
Конфликтный потенциал в сфере межэтнических отношений в Ингушетии находится на нулевом уровне

Главное

Яндекс.Метрика

 