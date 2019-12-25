«Светлая страна» «Россетей» теперь работает для жителей Ингушетии, Дагестана и Чечни

Проект холдинга «Россети», главная цель которого — дать населению возможность быстрой связи с поставщиком электрической энергии в режиме онлайн, теперь доступен всем жителям Северного Кавказа, сообщили в пресс-службе «Ингушэнерго».

«Светлая страна» уже работает в четырех регионах операционной деятельности «Россети Северный Кавказ» — в Ставропольском крае, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

Данный ресурс специально создан для удобства потребителей, которые могут максимально просто и в свободной форме сообщить о проблеме, связанной с электроснабжением — об отключении электроэнергии, колебании напряжения, о замеченных дефектах электрооборудования.

После несложной регистрации на портале обращение напрямую поступит специалистам и сразу будет передано в работу. Ответ будет предоставлен в течение восьми рабочих дней. В этот срок проблема будет устранена, либо заявителю направят ответ с указанием времени, необходимого для решения вопроса.

Основные принципы работы портала «Светлая страна» — простота и удобство отправки сообщений, скорость их обработки. Сервис адаптирован для использования на мобильных устройствах и планшетных компьютерах. Портал «Светлая страна» холдинга «Россети» становится реальным инструментом для получения максимально объективной и оперативной информации непосредственно от потребителей о любых имеющихся проблемах и технологических нарушениях.