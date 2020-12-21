Сведения об электронных кошельках банки будут передавать в налоговые органы

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С 6 января 2021 года начнут действовать новые формы сообщений банками в налоговые органы о счетах, вкладах, депозитах, электронных средствах платежа, сообщает портал гарант.ру.

В том числе банки будут сообщать о предоставлении или прекращении права организации, ИП использовать корпоративные электронные средства платежа (КЭСП), о предоставлении гражданину права использовать электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, прекращении такого права, а также об изменении реквизитов электронных средств платежа.

Центробанк утвердил порядок формирования и направления в налоговые органы таких сообщений. Он также вступает в силу с 6 января 2021 года.

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