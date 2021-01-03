Суточная заболеваемость Covid-19 в Ингушетии заметно снижается

В регионе проведено 171905 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 12358 впервые установленных диагнозов Covid-19, сообщает республиканский оперативный штаб.

За сутки скончался один пациент с коронавирусом, всего — 142 человека. Выздоровело — 10564 (+49 за сутки).

38 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 12 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 75.

Госпитализировано всего — 435, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 120.

539 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.