Супруг обвиняемой в жестоком избиении Аиши Ажиговой женщины больше не будет работать в полиции

«Прапорщик полиции, состоявший в гражданском браке с местной жительницей, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей малолетней племяннице, приказом руководителя межмуниципального отдела МВД «Сунженский» был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», — заявил представитель надзорного ведомства.

Он отметил, что, не согласившись с этим решением, бывший полицейский обратился в Сунженский районный суд с иском о восстановлении на работе.

Между тем факт совершения им проступка, порочащего честь сотрудника органа внутренних дел, подтвержден материалами служебной проверки, проведенной в отношении него начальством.

В связи с этим прокуратура дала заключение по гражданскому делу об отказе в удовлетворении исковых требований заявителя. Решение надзорного ведомства поддержал и районный суд.

Ранее сообщалось, что мужчина работал в ИВС Сунженского РОВД, где, предположительно, познакомился с обвиняемой Маккой Ганиевой. Она была заключена под стражу еще до избиения девочки за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Напомним, 4 июля в детскую клиническую больницу Ингушетии привезли семилетнюю девочку с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами и гангреной рук. Местные врачи провели операцию по спасению сосудов кистей рук. На следующий день ее перевезли на лечение в Москву. В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии при обследовании выявились старые переломы ребер и травма позвоночника. 7 августа девочке ампутировали правую кисть и предплечье.

В избиении ребенка обвиняется тетя по отцовской линии.

В середине августа биологическая мать искалеченной девочки Лидия Ажигова потребовала вернуть ей ребенка. В конце октября уполномоченный по правам ребенка при Президенте России Анна Кузнецова заявила о приостановлении в суде дела о лишении родительских прав родной матери истерзанной девочки. Она признана законным представителем ребенка.

В конце декабря девочку выписали из больницы. Вместе с родной матерью и двумя братьями они переехали в квартиру, арендованную сенатором от Ингушетии Беланом Хамчиевым, в Магасе.