Платежи

Сунженский район занимает лидирующую позицию в Ингушетии по состоянию платёжной дисциплины населения

0

Сунженский муниципальный район занимает лидирующую позицию в рейтинговой линейке по состоянию платёжной дисциплины населения в Ингушетии.

Об этом было заявлено на совещании с главами населенных пунктов и руководителями подведомственных учреждений в администрации района. Тема совещания — динамика сборов платежей и оплата за потребленные энергоресурсы.

Вместе с тем членам межведомственной рабочей группы было предложено усилить работу в целях повышения процента сбора и доведения его до параметров, максимально приближенных к показателям реализованных энергоресурсов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Национальной библиотеке Ингушетии состоялся мастер-класс по ораторскому искусству для студентов
Ингушские спортсмены примут участие в Фестивале культуры и спорта народов Кавказа в Грозном
Ингушские спортсмены успешно выступили на чемпионате Приволжского федерального округа по дзюдо
В Ингушетии поисковики нашли нож воина Красной армии Георгия Лорха
Россельхозцентр по Ингушетии подвел итоги работы по апробации и регистрации посевов в текущем году
Минобрнауки Ингушетии объявило прием документов на получение стипендии Главы республики
Минспорта Ингушетии намерено развивать тесную взаимосвязь с детской футбольной школой Магомеда Оздоева
Новым главным тренером сборной Ингушетии по тяжелой атлетике стал Адам Гайтов
Прокачайте русский язык в «Ростелеком. Лицей» с главным редактором творческого альманаха Artifex
Егерям Ингушетии вручили ключи от новых внедорожников
В Ингушетии планируют досрочно завершить строительство семи ДОУ в рамках нацпроекта

Главное

Яндекс.Метрика

 