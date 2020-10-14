Сунженский район занимает лидирующую позицию в Ингушетии по состоянию платёжной дисциплины населения

Об этом было заявлено на совещании с главами населенных пунктов и руководителями подведомственных учреждений в администрации района. Тема совещания — динамика сборов платежей и оплата за потребленные энергоресурсы.

Вместе с тем членам межведомственной рабочей группы было предложено усилить работу в целях повышения процента сбора и доведения его до параметров, максимально приближенных к показателям реализованных энергоресурсов.