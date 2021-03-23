Сунженский район Ингушетии оказал помощь водителям большегрузов, ожидавших открытия Военно-Грузинской дороги

На площадке для отдыха водителей фур были установлены шатры, столы, обеспечено горячее питание — в котлах варилось мясо и готовился плов. Потребности гостей были полностью удовлетворены в полной мере, о чем они сами заверили руководителя района в ходе беседы с участием переводчика из числа жителей района.

Накануне руководитель Сунженского района, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, обсудил с заместителями вопрос продовольственного обеспечения водителей большегрузных автотранспортных средств, которые ввиду закрытия границы с Грузией из-за погодных условий оказались вынужденно стоять на обочине федеральной трассы, и дал соответствующие распоряжения.

Сотни фур на протяжении нескольких дней находились в Ингушетии, в том числе на участке дороги в Сунженском районе. «Мы в лучших традициях нашего народа обязаны продемонстрировать свойственное нам радушие и гостеприимство», — отметил Магомет Дзейтов.