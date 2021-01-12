Сунженским школьникам вручили сертификаты за активное участие во Всероссийском онлайн-фестивале «Трофи ГТО»

0

Учащиеся школы № 1 Сунжи приняли активное участие во всероссийском этапе онлайн-фестиваля «Трофи ГТО». Мероприятие проходило под эгидой Минпросвещения, Министерства спорта РФ, общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России» среди обучающихся школ и профессиональных образовательных организаций.

Фестиваль проводится с целью популяризации комплекса ГТО, вовлечения учащихся и профессиональных образовательных организаций в систематические занятия физкультурой и спортом и подготовки к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). За достигнутые успехи сунженским школьникам вручили соответствующие сертификаты.

Полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны нацелена на развитие массового спорта и оздоровление нации.

Основными задачами фестиваля являются демонстрация и пропаганда комплекса ГТО посредством внедрения новых форм спортивно-двигательной активности в повседневную жизнь и образовательный процесс обучающихся. Мероприятие проводится для укрепления здоровья детей, совершенствования деятельности по формированию у них устойчивого интереса к занятиям физкультурой.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Методист Джейрахского ДК Айна Льянова — призер международного конкурса «Литературный мир»
Ингушские кукольники представят свое творчество в Тамбове
Минкультуры Ингушетии готовится к переезду в свое отремонтированное здание
Ингушские активисты партии «Единая Россия» провели акцию «Помощь врачам» в очередном медучреждении
В России вступил в силу закон об удаленной работе
Федерация дзюдо России поздравила тренера Юнуса Оздоева с днём рождения
В Роструде напомнили о шестидневной рабочей неделе в феврале
В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 80 человек
Жителей Ингушетии приглашают к участию в онлайн-флешмобе в память о первом Герое России Суламбеке Осканове
Калиматов поздравил работников и ветеранов прокуратуры республики с профессиональным праздником
В новогодние выходные в Ингушетии ЧП не зарегистрировано

Главное

Яндекс.Метрика

 