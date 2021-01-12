Сунженским школьникам вручили сертификаты за активное участие во Всероссийском онлайн-фестивале «Трофи ГТО»

Фестиваль проводится с целью популяризации комплекса ГТО, вовлечения учащихся и профессиональных образовательных организаций в систематические занятия физкультурой и спортом и подготовки к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). За достигнутые успехи сунженским школьникам вручили соответствующие сертификаты.

Полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны нацелена на развитие массового спорта и оздоровление нации.

Основными задачами фестиваля являются демонстрация и пропаганда комплекса ГТО посредством внедрения новых форм спортивно-двигательной активности в повседневную жизнь и образовательный процесс обучающихся. Мероприятие проводится для укрепления здоровья детей, совершенствования деятельности по формированию у них устойчивого интереса к занятиям физкультурой.