Сунженские школьники прослушали лекцию о первом Герое России Суламбеке Осканове

Экскурсия, организованная совместно с членом регионального штаба ОНФ Антониной Хасиевой, прошла в музейном уголке аэропорта «Магас», где размещена фотоэкспозиция, рассказывающая о жизни и подвиге выдающегося сына ингушского народа.

Как сообщила пресс-служба РДНТ, участниками экскурсии стали учащиеся младших классов одной из сунженских школ. Дети с интересом слушали лекцию, задавали вопросы и делились своими знаниями о Суламбеке Осканове.