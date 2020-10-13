Память

Сунженские школьники прослушали лекцию о первом Герое России Суламбеке Осканове

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Художественный руководитель Республиканского дома народного творчества Асет Абдурзакова рассказала школьникам о первом Герое России Суламбеке Осканове, сообщила пресс-служба учреждения.

Экскурсия, организованная совместно с членом регионального штаба ОНФ Антониной Хасиевой, прошла в музейном уголке аэропорта «Магас», где размещена фотоэкспозиция, рассказывающая о жизни и подвиге выдающегося сына ингушского народа.

Как сообщила пресс-служба РДНТ, участниками экскурсии стали учащиеся младших классов одной из сунженских школ. Дети с интересом слушали лекцию, задавали вопросы и делились своими знаниями о Суламбеке Осканове.

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