Сунженские библиотекари повысили квалификацию в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура»

Сунженские библиотекари прослушали лекции кандидата педагогических наук, профессора кафедры библиотечно-библиографической деятельности и информационных технологий Московского государственного института культуры Вадима Степанова и прошли практические занятия по темам: «Эволюция и перспективы развития цифровых технологий и формирование общества знаний», «Библиотека общества знаний: функции, пространство, персонал», «Направления и методы преобразования библиотек», «Сервисы библиотек нового типа», «Требования к библиотекарям общества знаний».

Напомним, в рамках федеральной программы «Творческие люди» нацпроекта «Культура» 68 сотрудников культурно-досуговых учреждений Ингушетии прошли переподготовку и стали еще более ценными работниками для своих заведений.