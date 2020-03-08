Сулейм Гомкортиев стал победителем турнира по дзюдо в Железноводске

Как стало известно «Ингушетии», борец выступал в категории до 30 кг в возрастной группе юношей 2007-2008 годов рождения.

Отметим, что Сулейм Гомкортиев тренируется в секции дзюдо на базе физкультурно-оздоровительного комплекса сельского поселения Верхние Ачалуки.

Наставником спортсмена является Адам Бекботов.

Напомним, открытый турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 14 лет стартовал в городе-курорте Железноводске в субботу, 7 марта, и завершится сегодня. На протяжении 2 дней спортсмены разыграют награды в 4 возрастных группах, в общей сложности в 33 весовых категориях. Участники состязаний также смогут выполнить разрядные нормативы.