Дзюдо

Сулейм Гомкортиев стал победителем турнира по дзюдо в Железноводске

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Юный дзюдоист из Ингушетии Сулейм Гомкортиев одержал уверенную победу на юношеском турнире по дзюдо в Железноводске, сообщили корреспонденту нашей газеты в группе поддержки спортсмена.

Как стало известно «Ингушетии», борец выступал в категории до 30 кг в возрастной группе юношей 2007-2008 годов рождения.

Отметим, что Сулейм Гомкортиев тренируется в секции дзюдо на базе физкультурно-оздоровительного комплекса сельского поселения Верхние Ачалуки.

Наставником спортсмена является Адам Бекботов.

Напомним, открытый турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 14 лет стартовал в городе-курорте Железноводске в субботу, 7 марта, и завершится сегодня. На протяжении 2 дней спортсмены разыграют награды в 4 возрастных группах, в общей сложности в 33 весовых категориях. Участники состязаний также смогут выполнить разрядные нормативы.

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