Сулейм Гомкортиев одержал победу на турнире по дзюдо «Nosov Cup»

«Гомкортиев Сулейм уверенно выиграл пять схваток и занял первое место», — сказал собеседник нашего издания. «Он боролся в категории до 28 кг среди спортсменов 2008-2009 годов рождения», — добавил он.

Тренируется чемпион под руководством опытного наставника Адама Бекботова в секции борьбы на базе физкультурно-оздоровительного комплекса в Верхних Ачалуках.

Как ранее сообщала «Ингушетия», в рамках международного турнира по дзюдо «Nosov Cup VIII», который проходил во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах, на татами вышли свыше тысячи участников. В первый соревновательный день боролись юноши 2006-2007 и девушки 2006-2008 годов рождения. В воскресенье были выявлены лучшие спортсмены среди юношей в возрастных категориях 2008-2009, 2010-2011 годов рождения.

В соревнованиях принимали участие представители 59 регионов России и 4 зарубежных стран.