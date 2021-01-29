Пищепром

Сухое молоко с 13 февраля переходит в разряд молочных продуктов

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Как пишет «Российская газета», высушенное, а потом разбавленное водой молоко долгое время называлось молочным напитком. Теперь, с 13 февраля, оно возвращается в разряд настоящей молочной продукции.

«Закрепленные к нему требования техрегламента ЕАЭС почти ничем не отличаются от требований к обычному питьевому молоку. Разве что для восстановленного молока характерен легкий привкус кипячения. Допускается сладковатый привкус и недостаточно выраженный вкус и запах», — пишет издание.

Когда законодательные изменения вступят в силу, добросовестные производители молочной продукции смогут идентифицировать ее, фасовать в потребительскую упаковку и продавать как восстановленное молоко.

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