Сухое молоко с 13 февраля переходит в разряд молочных продуктов
Как пишет «Российская газета», высушенное, а потом разбавленное водой молоко долгое время называлось молочным напитком. Теперь, с 13 февраля, оно возвращается в разряд настоящей молочной продукции.
«Закрепленные к нему требования техрегламента ЕАЭС почти ничем не отличаются от требований к обычному питьевому молоку. Разве что для восстановленного молока характерен легкий привкус кипячения. Допускается сладковатый привкус и недостаточно выраженный вкус и запах», — пишет издание.
Когда законодательные изменения вступят в силу, добросовестные производители молочной продукции смогут идентифицировать ее, фасовать в потребительскую упаковку и продавать как восстановленное молоко.